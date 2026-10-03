برنامه «مهرانه»، فیلم «در محاصره امواج»، مجموعه «ناتیلوس» و پویانمایی «پرندگان خشمگین»، خبر‌های کوتاه امروز است.

خبر‌های رسانه، شنبه ۱۱ مهر

خبر‌های رسانه، شنبه ۱۱ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو تهران «مهرانه» را سه شنبه هر هفته ساعت ۱۰:۰۰ پخش می‌کند.

سلامت روان خانواده، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و نقش بانوان در جامعه از موضوع‌های این برنامه است.

«در محاصره امواج» به زودی از شبکه سه پخش می‌شود.

داستان این فیلم درباره گروهی چهار نفره از مردان جوان است که هنگام صید ماهی می‌گیرند با حادثه‌ای مواجه می‌شوند.

شبکه چهار «ناتیلوس» را ساعت ۱۷ پخش می‌کند.

این مجموعه داستان ساخت مخفیانه زیردریایی ناتیلوس توسط گروهی زندانی است.

«پرندگان خشمگین» چهارشنبه، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه فراتر با کیفیت ۴K پخش می‌شود.

این پویانمایی داستان گروهی از پرندگان است که برای حفظ آرامش جزیزه شان تلاش می‌کنند.