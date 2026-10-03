۲۶ ایالت آمریکا از جمله کالیفرنیا و نیویورک، علیه دونالد ترامپ به خاطر کاهش «استاندارد‌های اقتصادی سوخت» شکایت تنظیم کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ عقب‌نشینی وزارت حمل‌ونقل آمریکا از استاندارد‌های اقتصادی سوخت به میانگین ۳۴.۹ مایل (۵۶ کیلومتر) به ازای هر گالن (۳.۷۸ لیتر) تا سال ۲۰۳۱، بار دیگر فرمانداران ایالت‌های مختلف آمریکا را به دادگاه کشانده تا علیه ترامپ اقدام قانونی انجام دهند.

این استاندارد‌های اقتصادی پیش‌تر در دولت جو بایدن، برابر ۵۰.۴ مایل (۸۱ کیلومتر) به ازای هر گالن تعیین شده بود.

استاندارد مصرف سوخت مشخص می‌کند که هر خودرو به ازای هر گالن بنزین، حداقل چند مایل را طی کند. هرچه این عدد بالاتر باشد، یعنی خودرو باید کم‌مصرف‌تر باشد. بدین ترتیب، کاهش استاندارد سوخت یعنی دولت به خودروسازان اجازه می‌دهد خودرو‌های پرمصرف‌تر بسازند تا قیمت خودرو پایین بیاید، اما در عوض، مردم بنزین بیشتری می‌سوزانند و پول بیشتری برای سوخت پرداخت می‌کنند.