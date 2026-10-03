روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۹ هزار و ۵۴۵ مسافر با شناور‌های خودروبر (لندینگ کرافت) و مسافری تندرو در هفته گذشته در مسیر دریایی کیش جا به جا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مجموع تردد مسافران در مسیر دریایی کیش در هفته گذشته به ۹ هزار و ۵۴۵ نفر رسید.

در این مدت ۴ هزار و ۶۵۵ مسافر وارد کیش شدند و ۴ هزار و ۸۹۰ مسافر نیز از کیش خارج شدند.

۵ هزار و ۶۵۵ مسافر نیز با شناور‌های خودروبر (لندینگ‌کرافت)، جابه‌جا شدند که شامل ۲ هزار و ۶۵۸ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۹۹۷ مسافر خروجی بود.

شناور‌ها در این مدت ۱۳۱ سفر انجام دادند که شامل ۶۵ سفر ورودی و ۶۶ سفر خروجی است.

در این مدت هزار و ۸۸۵ دستگاه خودروی سواری با شناور‌های خودروبر جابه‌جا شد که از این تعداد، ۸۸۶ دستگاه وارد جزیره و ۹۹۹ دستگاه از جزیره خارج شد.

شناور‌های مسافری تندرو نیز با انجام ۸۶ سفر، در مجموع ۳ هزار و ۸۹۰ مسافر را جابه‌جا کردند که از این تعداد، یک‌هزار و ۹۹۷ مسافر ورودی و یک‌هزار و ۸۹۳ مسافر خروجی ثبت شده است. تعداد سفر‌های این شناور‌ها شامل ۴۳ سفر ورودی و ۴۳ سفر خروجی بوده است.