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فرمانده انتظامی مهاباد از دستگیری عامل تیراندازی مقابل دادگستری مهاباد خبر داد و گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد، انگیزه تیراندازی اختلافات شخصی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، سرهنگ امیررضا رسولیان اظهار کرد: این حادثه امروز، شنبه ۱۱ مهرماه، مقابل درِ دادگستری مهاباد رخ داده و در جریان تیراندازی، یک نفر جان خود را از دست داده و چهار نفر دیگر زخمی شدهاند.
وی افزود: عامل تیراندازی توسط مأموران انتظامی دستگیر شده و هماکنون در بازداشت به سر میبرد.
فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان میدهد انگیزه این تیراندازی اختلافات شخصی و انتقام جویی بوده است.
سرهنگ رسولیان تصریح کرد: فرزند فرد مهاجم چند سال پیش به قتل رسیده بود و وی امروز در مقابل دادگستری با استفاده از سلاح گرم به اعضای خانواده فردی که او را مسئول قتل فرزندش میدانسته، حمله و اقدام به تیراندازی کرده است.