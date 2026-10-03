به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، سرهنگ امیررضا رسولیان اظهار کرد: این حادثه امروز، شنبه ۱۱ مهرماه، مقابل درِ دادگستری مهاباد رخ داده و در جریان تیراندازی، یک نفر جان خود را از دست داده و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وی افزود: عامل تیراندازی توسط مأموران انتظامی دستگیر شده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد انگیزه این تیراندازی اختلافات شخصی و انتقام جویی بوده است.

سرهنگ رسولیان تصریح کرد: فرزند فرد مهاجم چند سال پیش به قتل رسیده بود و وی امروز در مقابل دادگستری با استفاده از سلاح گرم به اعضای خانواده فردی که او را مسئول قتل فرزندش می‌دانسته، حمله و اقدام به تیراندازی کرده است.