در حالی که مقاومت در منطقه، مسیر خروج دشمن را هموار کرده، حالا نگاه‌ها به آینده ایران و نقش مقتدرانه کشورمان، در بازسازی نظم جدید در منطقه دوخته شده؛ نکته ای که مردمِ همیشه در صحنه استان اردبیل در تجمع شبانه بر آن تأکید دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق، تنها یک جابه‌جایی نظامی نیست، نشانه‌ای از تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه است.

در حالی که مقاومت در منطقه، مسیر خروج دشمن را هموار کرده، حالا نگاه‌ها به آینده ایران و نقش مقتدرانه کشورمان، در بازسازی نظم جدید در منطقه دوخته شده؛ نکته ای که مردمِ همیشه در صحنه استان هم در تجمع شبانه بر آن تأکید دارند.