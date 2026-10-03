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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شب بیستم مهر ۱۴۰۵ در مراسم بزرگداشت حافظ در آرامگاه این شاعر بزرگ در شیراز حضور خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شب بیستم مهر ۱۴۰۵ در مراسم بزرگداشت حافظ در آرامگاه این شاعر بزرگ در شیراز حضور خواهد داشت.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان استانی، کشوری و متخصصان فرهنگ، ادب و هنر برگزار میشود.
بزرگداشت حافظ با هدف تجلیل از جایگاه رفیع این شاعر جهانی و یادبود میراث ادبی او هر ساله با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و اعضای ستاد استانی بزرگداشت حافظ برگزار میشود.
در این محفل، علاوه بر مسئولان، حافظپژوهان و چهرههای برجسته فرهنگی نیز حضور خواهند داشت تا به بررسی پیوند میان ادبیات کلاسیک و هویت ملی بپردازند.
جزئیات مربوط به برنامههای جانبی و زمانبندی دقیق این مراسم بزودی منتشر میشود.