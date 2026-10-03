آیین ملی «جشن روز غنچه‌ها» و آغاز رسمی سال تربیتی–یادگیری در کودکستان‌های چهارمحال و بختیاری، فردا یکشنبه ۱۲ مهرماه با حضور ۱۴ هزار کودک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان گفت: این مراسم در ۷۳۵ کودکستان استان با شعار «عدالت، کیفیت و هویت» برپا می‌شود.

خدادادی خاطرنشان کرد: این آیین امسال با ادای احترام به یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید دبستان شجره طیبه میناب برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: جشن غنچه‌ها فراتر از یک مراسم ساده، سرآغازی برای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در سال جدید است که با حضور مسئولان، مربیان و اولیا برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره با هدف تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، شکوفایی خلاقیت و تسهیل ورود نوآموزان به مقطع ابتدایی برگزار می‌شود. تمرکز ما در این سال تربیتی بر ترویج مفاهیم عدالت، ارتقای کیفیت یادگیری و تقویت هویت ملی در کودکان است تا زیربنای رشد همه‌جانبه آنها در سال‌های آتی فراهم شود.