در دویست و شانزدهمین شب از اجتماعات مردمی، مردم انقلابی خوزستان همبستگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان به مانند شب‌های گذشته و همگام با ملت قهرمان ایران در دویست و شانزدهمین شب از اجتماعات مردمی با حضور آگاهانه خود میثاق دوباره خود را با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی اعلام کردند.

مردم قهرمان خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و ندای الله اکبر ضمن بیعت مجدد با مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بر ادامه راه امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) و شهدای گرانقدر تاکید کردند.