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رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت:در زمینه سلولهای خورشیدی باید برنامهریزیها بهگونهای انجام شود که تا ۱۳ آبان امکان افتتاح و بهرهبرداری از ۱۲ هزار پنل خورشیدی مدارس که در قالب تفاهمنامه پیشبینی شده است، فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خانمحمدی در نشست ستاد ملی نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی گفت:این جلسات ابتکاری، زمانی اثربخش خواهد بود که خروجی آن در میدان عمل، در سرعتبخشی به پروژهها، رفع موانع و آمادهسازی فضاهای آموزشی برای بهرهبرداری نمایان شود.
وی با تأکید بر ضرورت کنترل دقیق اطلاعات پروژهها افزود:مدیران کل استانها باید تعداد پروژههای تحویلی، وضعیت نهایی طرحها و تصاویر ثبتشده در سامانه رصد را شخصاً بررسی و کنترل کنند تا اطلاعات مندرج در سامانه، دقیق، مستند و منطبق با واقعیت میدانی باشد.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با قدردانی از تلاش مدیران و همکاران استانی در آماده سازی فضاها برای سال تحصیلی جدید تصریح کرد:با وجود شرایط دشوار کشور، مجموعه نوسازی مدارس توانست فضاهای آموزشی هدفگذاریشده را تکمیل کند و زمینه آغاز باشکوه مهر را فراهم آورد؛ این موفقیت حاصل همت جمعی، پیگیری میدانی و مسئولیتپذیری مدیران و همکاران در سراسر کشور است.
بیانات رهبر معظم انقلاب، نقشه راه فعالیتهای اجرایی است
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاهها و تقارن آن با هفته دفاع مقدس، اظهار داشت:بیانات رهبر معظم انقلاب، نقشه راه ماست و باید در مسیر گفتمان مورد تأکید معظمله حرکت کنیم.
خانمحمدی با برشمردن محورهای مهم این پیام افزود:نشاط، امید، حرکت پرشتاب ملت ایران به سوی آیندهای روشن و شکوهمند، گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز، تجهیز دانشآموزان و دانشجویان به علم، تقوا، امید، اخلاق، ابتکار و قدرت اندیشیدن و نیز پاسداری از ریشههای هویت ملی، استقلال، عزت فرهنگی، زبان فارسی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سایر نمادهای هویتی، از نکات برجسته پیام رهبر معظم انقلاب بود.
وی خطاب به مدیران کل نوسازی مدارس استانها تأکید کرد:این محورها باید در سخنرانیها، جهتگیریها، آیینهای افتتاح و برنامههای مختلف مورد توجه قرار گیرد. در مراسم بهرهبرداری از مدارس، باید نمادهای هویت ایرانی ـ اسلامی از جمله نقشه ایران، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و برنامههای مبتنی بر فرهنگ، تاریخ و هویت ملی برجسته شود.
گفتمانسازی و ارتباط مؤثر با آموزش و پرورش
خانمحمدی با تأکید بر اهمیت ارتباط مؤثر میانبخشی گفت:راه عبور از بسیاری از چالشها، گفتمانسازی، تعامل سازنده و ارتباط مستمر با مدیران آموزش و پرورش است. مدیران کل نوسازی مدارس باید با مدیران آموزش و پرورش استانها، مناطق و نواحی در تماس مستقیم باشند و مسائل را با اولویتبندی دقیق پیگیری کنند.
وی ادامه داد:گاهی مشکلات کوچکی در مناطق وجود دارد که بهدرستی منعکس نشده است؛ بنابراین لازم است مدیران با حضور میدانی، ارتباط مستقیم با مناطق و بررسی جزئیات، اجازه ندهند هیچ مسئلهای تا زمان بهرهبرداری مدارس مغفول بماند.
خانمحمدی بازسازی و تحویل مدارس آسیبدیده در جنگ را اقدامی ارزشمند و قابل الگوبرداری دانست و گفت:تجربه بازسازی و آمادهسازی مدارس آسیبدیده نشان داد که با انسجام، برنامهریزی، پیگیری دقیق و بهرهگیری از ظرفیت مردم و خیرین، میتوان در شرایط دشوار نیز کارهای بزرگ را به سرانجام رساند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت نظارت میدانی اظهار داشت:مدیران موفق، مدیرانی هستند که بیحاشیه و متمرکز بر حل مسئله، در محل پروژهها حاضر میشوند. سرناظران و عوامل فنی نیز باید حتماً از پروژهها بازدید کنند و عملیات لکهگیری و کنترل نهایی با دقت انجام شود تا مدارس با کیفیت مطلوب تحویل دانشآموزان شود.
خانمحمدی همچنین از برگزاری آیین افتتاح متمرکز پروژههای آموزشی گام دوم نهضت در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد:استانها باید برای افتتاح پروژههای شاخص آمادگی کامل داشته باشند و این برنامهها مطابق پروتکلهای ابلاغی، با حضور مسئولان استانی و با هماهنگی استانداریها برگزار شود.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با تأکید بر تکریم معلمان گفت:معلم، بزرگترین خیر در عرصه تعلیم و تربیت است و باید در کانون توجه برنامههای ما قرار داشته باشد. تکریم معلمان خیر بخش جداییناپذیر از فرهنگ مدرسهسازی و مدرسهداری است.
وی همچنین بر زنده نگه داشتن یاد شهدا و ایثارگران تأکید کرد و افزود:باید اسطورههای فداکاری و پایداری را به نسل امروز معرفی کنیم. نامگذاری کلاسها، فضاهای آموزشی و ایجاد یادمانهایی به نام شهدا، اقدامی فرهنگی و تربیتی است که باید با جدیت دنبال شود.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به پیشرفتهای حوزه مدرسهسازی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت:به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران، در حوزه فضاهای آموزشی پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است؛ از رشد سرانه فضا، به روز رسانی و تامین تجهیزات تا استانداردسازی سامانههای گرمایشی و سرمایشی مدارس در دور افتادهترین نقاط کشور نشاندهنده عزم جدی برای ارتقای ایمنی، کیفیت و عدالت در فضاهای آموزشی است.
تخصیص اعتبارات بر اساس پروژه انجام میشود
معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اعتبارات و تخصیص منابع گفت:تخصیص اعتبارات بر اساس پروژه انجام میشود؛ بنابراین تکمیل دقیق اطلاعات، بهویژه فرمهای مربوطه»، اهمیت زیادی دارد و باید با دقت پیگیری شود تا زمینه تخصیص کامل اعتبارات فراهم شود.
وی افزود:بر اساس سازوکار جدید سازمان برنامه و بودجه در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، تخصیص اعتبارات به نام پروژه انجام خواهد شد؛ ازاینرو ثبت اطلاعات صحیح، کامل و بهروز در سامانهها و پیگیری مستمر مدیران استانها ضروری است.
خانمحمدی با تأکید بر اینکه در گام بعدی نهضت توسعه عدالت، پروژهها باید با سرعت و دقت بیشتری به سرانجام برسند، خاطرنشان کرد:لازم است همه پروژهها بهصورت نقطهبهنقطه، دقیق و میدانی بررسی و پیگیری شوند تا طرحهای هدفگذاریشده در زمان مقرر تکمیل و آماده بهرهبرداری شوند.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در ادامه به طرح نصب پنلهای خورشیدی در مدارس اشاره کرد و گفت:در زمینه سلولهای خورشیدی نیز باید برنامهریزیها بهگونهای انجام شود که تا ۱۳ آبان امکان افتتاح و بهرهبرداری از ۱۲ هزار پنل خورشیدی مدارس که در قالب تفاهمنامه پیشبینی شده است، فراهم شود.
خانمحمدی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و تبیین خدمات انجامشده گفت:دیدار با خانوادههای معظم شهدا، حضور در میان مردم ، ارائه گزارش شفاف به مردم و تبیین دستاوردهای نظام در حوزه مدرسهسازی باید در دستور کار مدیران استانها باشد. با روایت درست خدمات و پیشرفتها، امید اجتماعی را تقویت کنیم و حال مردم را خوب کنیم.