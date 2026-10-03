هواشناسی بوشهر افزایش ناپایداری‌های جوی در قالب افزایش ابر، بارش پراکنده باران، وزش تندباد لحظه‌ای و گردوخاک را برای برخی نقاط استان پیش‌بینی کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی در ساعت‌هایی از وقت امروز (شنبه)، در برخی نقاط استان، بیشتر ارتفاعات شرقی، مناطق جنوبی و بخش‌هایی از شمال استان با رشد ابر، بصورت پراکنده احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی بصورت تندبادلحظه‌ای، گردوخاک، رعدوبرق و رگبارپراکنده باران دور از انتظار نیست.

هادی سالاری افزود: همچنین از روز یک‌شنبه تا چهار‌شنبه، با وزش بادشمال غربی روی دریا، سواحل استان در برخی از ساعت‌ها متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد امروز بیشتر جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت از فردا غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی از قبل از ظهر ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس هواشناسی بوشهر ارتفاع موج دریا را امروز در سواحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل مرکزی و جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی از ظهر ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر پیش‌بینی کرد.

به گفته سالاری، فردا در بندر بوشهر زمان جزر دریا ساعت ۰۸:۱۰ دقیقه رخ خواهد داد.