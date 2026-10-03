سومین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان میبد با تأکید بر تأمین اعتبار برای احداث ایستگاه‌های جدید آب شرب، ساماندهی خودرو‌های عرضه‌کننده مواد غذایی و رفع نواقص کشتارگاه صنعتی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میبد در سومین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان میبد، بر ضرورت تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث ایستگاه جدید آب شرب در سطح شهر تأکید کرد و گفت: با وجود پیگیری‌ها، اعتبار مورد نیاز این طرح تاکنون تخصیص نیافته است.

مسعود سعادت‌بخش افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای احداث این ایستگاه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است که با وجود پیگیری‌های نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، هنوز تخصیص نیافته و مقرر شد اداره آب و فاضلاب شهرستان موضوع را برای تأمین اعتبار و اجرای طرح پیگیری کند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کشتارگاه صنعتی میبد و برخی نواقص موجود در این مجموعه، بر رفع مشکلات آن تأکید کرد و گفت: گندزدایی کشتارگاه، راه‌اندازی موتورخانه، بهبود شرایط بویلر، ساماندهی وضعیت سردخانه و آسفالت محوطه از جمله مواردی است که باید شهرداری نسبت به رفع آنها تا پایان ماه جاری اقدام کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان میبد نیز در این نشست از تشکیل «شورای ارتقای سلامت محلات» در سطح شهرستان خبر داد.

میرشمسی گفت: این شورا با حضور نمایندگانی از مرکز بهداشت، نیروی انتظامی، خانه هلال، ائمه جماعات محلات، مدیران مدارس و اعضای بسیج تشکیل می‌شود و شناسایی و اولویت‌بندی نیاز‌های مردم در حوزه سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلات برای رفع مشکلات و نواقص موجود را دنبال خواهد کرد.

وی ساماندهی خودرو‌های دست‌فروش و عرضه‌کنندگان مواد غذایی، به‌ویژه در ورودی‌های شهر و مسیر‌های مواصلاتی شهرستان را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای سلامت و امنیت غذایی، ساماندهی این خودرو‌ها با محوریت شهرداری انجام خواهد شد.

میرشمسی ادامه داد: گروهی متشکل از مرکز بهداشت، شهرداری و نیروی انتظامی و در صورت نیاز نماینده دادستانی، با انجام بازدید‌های میدانی، وضعیت خودرو‌های عرضه‌کننده مواد غذایی و دست‌فروشان را بررسی و برای رفع مشکلات موجود اقدام خواهند کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان میبد تصریح کرد: در مرحله نخست به خودرو‌های عرضه‌کننده مواد غذایی و دست‌فروشان تذکر داده می‌شود و در صورت تداوم فعالیت غیرمجاز، شهرداری و در موارد لازم دستگاه قضایی نسبت به برخورد قانونی اقدام خواهند کرد.

سومین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان میبد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میبد و اعضای این شورا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد و در آن مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های حوزه سلامت و بهداشت شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.