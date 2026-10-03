به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی بند پی با اشاره به برگزاری نشست ورود اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در خدمت گردشگری گفت: چنین نشست هایی به شناسایی اهمیت گردشگر کمک میکند، دولت باید گردشگری را ممکن کند و این اتفاق در برنامه دولت چهاردهم و وزارت خانه محقق شده است.

وی افزود: اگر ما بتوانیم جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی کشور را بشناسیم میتوانیم این حوزه را ارتقا دهیم. بندپی تصریح کرد:نگاه سنتی، تحولات فناوری و تغییر نگاه دیجیتال روندی ست که باید جدی گرفته شود و در همین مرحله هوش مصنوعی اهمیت پیدا میکند تا بازار را به سمت پیشرفت سوق دهد.

او به خدمات جدید هوش مصنوعی و سلایق گردشگری شاره کرد و گفت: داده ها مبنای تصمیم گیری می شود تا برسد به موضوع گردشگر و نیاز های آن، در این راستا پاسخ ها در بازطراحی و گردشگری به نقطه عطف می رسد.

در ادامه سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شرایط فعلی سوال بود که جنگ چه تاثیری بر کسب و کار ها خواهد گذاشت بر همین اساس ارزیابی هایی انجام دادیم از جمله حوزه گردشگری که برای حفظ اشتغال و فعال کردن ظرفیت ها بدونه وابستگی منابع مالی چه میتوان کرد؟.

حسینی افزود: حفظ اشتغال بسیار با اهمیت است و یکی از چالش های زمان و وضعیت فعلی تلقی می شود اینجاست که تاب آوری معنا پیدا می کند.

او گفت: پذیرش شرایط از حکمرانی تا مردم عام در کنار اقتصاد تاب آوری موضوعیست که باید در موارد مشابه جستجو کرد، موضوع این است که ما باید برنامه برای شرایط فعلی داشته باشیم که دروازه های گردشگری نقطه ارتقا و ایستادن برای عبور است. وی تصریح کرد: به ازای هر ۱۰۰۰ میلیارد این سرمایه گذاری در پتروشیمی و یا فولاد ما را به ۱۹۰تا ۲۰۰ شغل است اما در گردشگری ما را به ۸۰۰ شغل می رساند.

حسینی گفت: توجه به فوریت ها بهمراه سرمایه گذاری اشتغال زایی را بهمراه دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جذب گردشگری افزود: ما بر اساس انچه که تا به الان در حوزه گردشگری و اشتغال رسیدیم مواردی چون تقویت شرکت ها ی بزرگ مثل بخش خصوصی در کنار توجه به اقتصادهای خرد در زنجیره آینده ی کسب و کار خواهد شد.

او افزود: اژانس های تور گشت متاسفانه به فروش بلیط بسنده میکند اما اگر همین مجموعه ها برای راه گشایی مدیریت مالی ها و چگونه برنامه ریزی ها نسخه شفا بخش خواهد بود. حسینی در پایان تصریح کرد: رسیدن به برنامه اقدام برای رفع موانع؛ مساله اتصال برای ظرفیت های خالی، سرعت گرفتن بخش خصوصی، پیدا کردن ظرفیت های خالی و هم افزا و شناسایی موضوعات مراحلی ست که با هماهنگی یکدیگر اهداف را متجلی کند.

در ادامه سید مصطفی موسوی رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران گفت: در بحث گردشگری به دلیل تنوع از جمله سلامت، ورزشی و... ۳۳ دبیرخانه مشخص کردیم تا تمام پتانسیل ها را احیا و در تمام استان ها اجرا کنیم.

وی افزود: این ارتباط یعنی اهمیت تشکل را از استان تهران شروع و به استان های دیگر اعلام کردیم. موسوی تصریح کرد: حضور تشکل های قوی و جلوگیری از تشکل های ضعیف راهکاریست که باید جدی گرفت.

وی گفت: نهادهای خصوصی، غیردولتی وغیر انتفاعی میتواند تاثیر زیادی در این حوزه بگذارد تا وضعیت را به پویایی و تعادل در هزینه ها برسیم. او با اشاره به سه سناریو در حوزه گردشگری گفت:حفظ بدنه گردشگری در سناریو جنگ، سازگاری بهمراه حفظ وضعیت موجود در سناریو دوم یعنی نه صلح و نه جنگ و پیشروی بهمراه ثبات در بحث کسب و کار (تورم) بهمراه جذب گردشگر موضوع سناریو سوم است.

موسوی افزود: تورهای غیرمجاز یعنی تغییر سلیقه پس استفاده از هوش مصنوعی باید در جهتی باشد تا نسل زد و آلفا به حوزه گردشگری سوق پیدا کند. وی با اشاره به تغییر در نسل جدید گردشگری تصریح کرد : تحول دیجیتال و هوش مصنوعی موضوعیست که ممکن است موجب از بین رفتن برخی مشاغل باشد مثل تبلیغات اما حوزه گردشگری، صنعت هتل داری و... را ارتقا خواهد داد که تا دو سال اینده جهش در این حوزه پیش بینی می شود.

سعید ترابیان رئیس کمیسیون گردشگری کانون ملی کارآفرینی با اشاره به حوزه گسترده گردشگری گفت: هوش، مصنوعی یک بال قوی دارد و یک بال ضعیف اما اینکه چقدر میتوانیم روح گردشگری را در این موضوع وارد کنیم بسیار مهم است.

وی افزود: گردشگران ما تنها به گرفتن عکس بسنده میکنند که این تعادل گردشگری را بر هم میزند چرا که گردشگر باید از مقصد بهره ببرد. ترابیان در پایان تصریح کرد : بدونه کارآفرینی و عدم توجه به موضوع بحث گردشگری این اتفاق ممکن نیست.