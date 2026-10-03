در پی واژگونی یک دستگاه خودرو در کمربندی شمالی اراک، یک نفر مصدوم شد و پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی به بیمارستان حضرت ولیعصر (ع) منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ fi krg hc روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی گزارش تلفنی در ساعت ۱۰:۱۱ به سامانه ۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو در کمربندی شمالی، حوالی پمپ بنزین صدف، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس معدنی املاح به محل حادثه اعزام شد.

در این حادثه یک نفر مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (ع) اراک منتقل شد.