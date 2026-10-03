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۶۰۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان در مازندران فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران از فراهم شدن ۶ هزار و ۳۱۳ فرصت شغلی برای مددجویان استان در یکسال گذشته خبر داد.
میثم معافی از ایجاد ۶ هزار و ۳۱۳ فرصت شغلی برای مددجویان استان در یکسال گذشته خبر داد و گفت: توسعه مشاغل خرد، خانگی و خانوادهمحور از مهمترین رویکردهای این نهاد برای توانمندسازی اقتصادی خانوادههای زیرپوشش است.
وی با اشاره به نقش اشتغال در فرآیند توانمندسازی مددجویان افزود: توسعه مشاغل خرد و خانگی و خانوادهمحور یکی از رویکردهای اصلی کمیته امداد برای تقویت بنیه اقتصادی خانوادههای تحت حمایت و حرکت آنان به سمت خودکفایی است.
معافی گفت: چهار هزار و ۳۲۸ فرصت از اجرای طرحهای اشتغال، ۲۸۵ فرصت از مسیر کاریابی و یک هزار و ۷۰۰ فرصت نیز در حوزه مشاغل خانگی و با استفاده از ظرفیت راهبری شغلی و معرفی افراد به کارفرمایان فراهم شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران همچنین از اشتغال خانگی هزار و ۱۵۰ خانواده در یکسال گذشته خبر داد و افزود: سیاست توانمندسازی اقتصادی مددجویان با هدف افزایش استقلال مالی خانوادهها دنبال میشود و توسعه مشاغل خانگی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در اولویت برنامههای کمیته امداد استان قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بازار فروش برای محصولات تولیدی مددجویان تاکید کرد: نمایشگاههای تخصصی میتوانند زمینه معرفی ظرفیتهای اقتصادی مددجویان و ارتباط میان تولیدکنندگان، کارآفرینان، راهبران شغلی، دستگاههای اجرایی و بازار را فراهم کنند.