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براساس شنیده ها، در تیراندازی مقابل دادگستری مهاباد یک نفر کشته و چهار نفر دیگر مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، بر اساس گزارشهای اولیه، لحظاتی پیش حادثه تیراندازی در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان مهاباد رخ داد؛ حادثهای که در پی بروز مشاجره لفظی میان چند زن، با ورود مردی مسلح به سلاح کمری و شلیک گلوله همراه شد.
بر اساس اطلاعات اولیه، در جریان این درگیری لفظی، مردی که یک قبضه سلاح کمری در دست داشت، به سمت زنان نزدیک شد و اقدام به تیراندازی کرد. جزئیات دقیق چگونگی وقوع حادثه و ابعاد آن تاکنون مشخص نشده است.
در پی وقوع تیراندازی، نیروهای امدادی، اورژانس و نیروهای امنیتی بهسرعت در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت حادثهدیدگان و برقراری نظم و امنیت را در دستور کار قرار دادند.
گفته میشود در این تیراندازی یک تن جان باخته و چهار تن دیگر نیز مصدوم شدهاند، هویت فرد تیرانداز منتشر نشده است. همچنین علت اصلی مشاجره و انگیزه احتمالی تیراندازی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
این خبر در انتظار دریافت اطلاعات تکمیلی از مراجع رسمی بهروزرسانی خواهد شد.