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بر اساس بررسیهای هواشناسی، طی امروز (شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵) در برخی نقاط استان مرکزی رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسیها حاکی از عبور متناوب امواج کمارتفاع لایههای میانی جو طی روزهای آتی از مناطق غرب و شمال کشور است. این امواج ناپایدار بارشی طی روزهای آینده استان مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بر این اساس، طی امروز (شنبه) در برخی از نقاط استان رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود. همچنین از روز یکشنبه تا چهارشنبه از میزان ناپایداریهای همرفتی کاسته خواهد شد، اما احتمال برخی رگبارهای پراکنده در مناطقی از استان وجود دارد.
ضمناً سرعت وزش باد لحظهای در برخی ساعات امروز در مناطقی از استان به بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید. طی فردا (یکشنبه) نیز سرعت وزش باد در برخی مناطق استان، بهویژه نیمه جنوبی، نسبتاً شدید پیشبینی میشود.