معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: معلم در درس‌پژوهی صرفاً انتقال‌دهنده دانش نیست، بلکه مشاهده‌گر، تحلیل‌گر و یادگیرنده است و با تحلیل فرآیند تدریس خود، می‌تواند به بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مصطفی آذرکیش در نخستین نشست تخصصی وبیناری «درس‌پژوهی - درس‌کاوی» که به میزبانی دبیرخانه کشوری درس‌پژوهی و درس‌کاوی مستقر در استان فارس برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش مدرسه و کلاس درس در تحقق تحول آموزشی، بر ضرورت توجه به فرآیند‌های پژوهشی و یادگیری مستمر معلمان تأکید کرد.

آذرکیش با بیان این‌که هر کلاس می‌تواند با یک پرسش آغاز شود و پرسش، کلاس را به آزمایشگاه یادگیری تبدیل می‌کند، گفت: درس‌پژوهی فرصتی برای بهبود مستمر آموزش و یادگیری است و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا معلمان در کنار یکدیگر به بررسی، تجربه و اصلاح روش‌های آموزشی بپردازند.

وی افزود: معلم در درس‌پژوهی صرفاً انتقال‌دهنده دانش نیست، بلکه مشاهده‌گر، تحلیل‌گر و یادگیرنده است و با تحلیل فرآیند تدریس خود، می‌تواند به بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان کمک کند.

معاون آموزش متوسطه همچنین با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ یادگیری در مدرسه، گفت: مدرسه باید محیطی برای پرسشگری، مشاهده، گفت‌و‌گو، تجربه و یادگیری مستمر باشد و درس‌پژوهی می‌تواند به شکل‌گیری چنین فرهنگی در مدارس کمک کند.

آذرکیش با تأکید بر این‌که هدف تمامی تصمیم‌های ما باید مدرسه و کلاس درس باشد، تصریح کرد: درس‌پژوهی و درس‌کاوی زمانی اثربخش خواهند بود که بتوانند به مدرسه و کلاس درس نزدیک شوند و از طریق مشاهده و تحلیل فرآیند یاددهی ـ یادگیری، زمینه بهبود واقعی آموزش را فراهم کنند.

وی درس‌پژوهی را مسیری برای حرکت از حافظه‌محوری به مهارت‌آموزی و ورود به مدارس آینده دانست و خاطرنشان کرد: مهارت‌های آینده از مسیر پژوهش محوری و توجه به مهارت‌های آموزشی و حرفه‌ای شکل می‌گیرند و درس‌کاوی و درس‌پژوهی می‌توانند در تحقق این هدف نقش‌آفرین باشند.

معاون آموزش متوسطه با اشاره به تحولات نظام آموزشی در دنیای جدید، تأکید بر شایستگی‌ها را یکی از ضرورت‌های تحول آموزشی عنوان کرد و گفت: شایستگی‌هایی که می‌توانند تحول بنیادین آموزش و پرورش را محقق کنند، با یادگیری عمیق، مستمر و مادام‌العمر هدایت می‌شوند.

آذرکیش با تأکید بر پیوند میان درس‌پژوهی، یادگیری حرفه‌ای معلمان و تحول مدرسه، اظهار کرد: «با هم‌آموزی، به هم‌آموزی و از هم‌آموزی» می‌توان زمینه یادگیری مستمر و حرکت به سوی آینده بهتر آموزشی را فراهم کرد.

گفتنی است دبیرخانه کشوری درس‌پژوهی و درس‌کاوی در استان فارس مستقر است و این رویکرد با هدف تقویت پژوهش مشارکتی معلمان و بهبود فرآیند یاددهی ـ یادگیری در مدارس دنبال می‌شود.