به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جلال رحیم‌زاده در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تعهد امسال استان آذربایجان شرقی در زمینه کشت سیب‌زمینی اعم از تابستانه و پاییزه افزون بر ۷ هزار و ۴۵۰ هکتار بوده است گفت:با توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پایاب سد سهند هشترود سطح زیرکشت این محصول در استان از برنامه ابلاغی فراتر رفته و به ۱۰ هزار و ۳۲۱ هکتار رسیده است.

رحیم‌زاده با بیان اینکه تولید و برداشت سیب‌زمینی در آذربایجان شرقی به دو صورت تابستانه و پاییزه انجام می‌شود ادامه داد:سطح زیرکشت سیب‌زمینی تابستانه استان یک هزار و ۶۳۶ هکتار است که از این سطح بیش از ۷۰ هزار تن محصول با متوسط عملکرد ۴۳ تن در هکتار تولید می‌شود.

وی گفت: شهرستان عجب‌شیر با یک هزار و ۲۷۰ هکتار، رتبه نخست سطح زیرکشت و تولید سیب‌زمینی تابستانه استان را داراست.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، سطح زیرکشت سیب‌زمینی پاییزه استان را ۸ هزار و ۶۸۵ هکتار اعلام کرد و افزود: کشت این محصول بیشتر در شهرستان‌های سراب، هشترود، بستان‌آباد، میانه و تبریز انجام می‌شود.

رحیم‌زاده میزان تولید سیب‌زمینی پاییزه استان را با متوسط عملکرد ۴۰ تن در هکتار ۳۴۷ هزار تن پیش‌بینی کرد و گفت: این میزان تولید علاوه بر تامین نیاز داخلی استان، به سایر استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تولید سیب‌زمینی بذری در استان اظهار کرد: سطح زیرکشت سیب‌زمینی بذری حدود ۳۴۶ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود از این سطح حدود ۱۳ هزار و ۸۴۰ تن سیب‌زمینی بذری با متوسط عملکرد ۴۰ تن در هکتار در کلاس‌های E و C برداشت شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی عمده ارقام مورد کشت سیب‌زمینی پاییزه در استان را شامل جیلی، اسپریت، ساگیتا، کلمبا، دوناتا، بامبا، رانومی، آگریا، سانته و میلوا عنوان کرد و گفت: برداشت محصول سیب‌زمینی پاییزه در استان، بسته به زمان کاشت از اول مردادماه آغاز شده و تا پانزدهم آبان‌ماه ادامه دارد.

رحیم‌زاده با بیان اینکه نیاز سالانه استان آذربایجان شرقی به سیب‌زمینی، با محاسبه سرانه مصرف، حدود ۲۱۰ هزار تن است خاطرنشان کرد: این میزان برای مصارف خوراکی، تامین بذر و تامین نیاز صنایع تبدیلی استان در نظر گرفته می‌شود و مازاد تولید نیز به سایر استان‌ها و کشور‌های حوزه خلیج فارس و کشور‌های همسایه صادر می‌شود.

وی اظهار کرد: استان آذربایجان شرقی از لحاظ سطح زیرکشت سیب‌زمینی در کشور رتبه چهارم و از لحاظ میزان تولید رتبه پنجم را در اختیار دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به مشکلات تولید محصول سیب‌زمینی در استان گفت: کاهش منابع آبی، به‌ویژه پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی و منابع آب چاه‌های کشاورزی، و همچنین کمبود انبار‌های مناسب برای نگهداری و ذخیره محصول تولیدی کشاورزان از عمده مشکلات سیب‌زمینی‌کاران استان به شمار می‌رود.

وی افزود: با اجرای الگوی کشت، جابجایی کشت سیب‌زمینی به پایاب سد‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن مدیریت بهتر منابع آب، زمینه تداوم تولید این محصول در استان فراهم شود.