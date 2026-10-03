پیشبینی تولید بیش از ۳۴۷ هزار تن سیبزمینی در آذربایجان شرقی
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از پیشبینی تولید بیش از ۳۴۷ هزار تن سیبزمینی پاییزه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
جلال رحیمزاده در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تعهد امسال استان آذربایجان شرقی در زمینه کشت سیبزمینی اعم از تابستانه و پاییزه افزون بر ۷ هزار و ۴۵۰ هکتار بوده است گفت:با توجه به سرمایهگذاری بخش خصوصی در پایاب سد سهند هشترود سطح زیرکشت این محصول در استان از برنامه ابلاغی فراتر رفته و به ۱۰ هزار و ۳۲۱ هکتار رسیده است.
رحیمزاده با بیان اینکه تولید و برداشت سیبزمینی در آذربایجان شرقی به دو صورت تابستانه و پاییزه انجام میشود ادامه داد:سطح زیرکشت سیبزمینی تابستانه استان یک هزار و ۶۳۶ هکتار است که از این سطح بیش از ۷۰ هزار تن محصول با متوسط عملکرد ۴۳ تن در هکتار تولید میشود.
وی گفت: شهرستان عجبشیر با یک هزار و ۲۷۰ هکتار، رتبه نخست سطح زیرکشت و تولید سیبزمینی تابستانه استان را داراست.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، سطح زیرکشت سیبزمینی پاییزه استان را ۸ هزار و ۶۸۵ هکتار اعلام کرد و افزود: کشت این محصول بیشتر در شهرستانهای سراب، هشترود، بستانآباد، میانه و تبریز انجام میشود.
رحیمزاده میزان تولید سیبزمینی پاییزه استان را با متوسط عملکرد ۴۰ تن در هکتار ۳۴۷ هزار تن پیشبینی کرد و گفت: این میزان تولید علاوه بر تامین نیاز داخلی استان، به سایر استانهای همجوار نیز ارسال میشود.
وی همچنین با اشاره به تولید سیبزمینی بذری در استان اظهار کرد: سطح زیرکشت سیبزمینی بذری حدود ۳۴۶ هکتار است و پیشبینی میشود از این سطح حدود ۱۳ هزار و ۸۴۰ تن سیبزمینی بذری با متوسط عملکرد ۴۰ تن در هکتار در کلاسهای E و C برداشت شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی عمده ارقام مورد کشت سیبزمینی پاییزه در استان را شامل جیلی، اسپریت، ساگیتا، کلمبا، دوناتا، بامبا، رانومی، آگریا، سانته و میلوا عنوان کرد و گفت: برداشت محصول سیبزمینی پاییزه در استان، بسته به زمان کاشت از اول مردادماه آغاز شده و تا پانزدهم آبانماه ادامه دارد.
رحیمزاده با بیان اینکه نیاز سالانه استان آذربایجان شرقی به سیبزمینی، با محاسبه سرانه مصرف، حدود ۲۱۰ هزار تن است خاطرنشان کرد: این میزان برای مصارف خوراکی، تامین بذر و تامین نیاز صنایع تبدیلی استان در نظر گرفته میشود و مازاد تولید نیز به سایر استانها و کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه صادر میشود.
وی اظهار کرد: استان آذربایجان شرقی از لحاظ سطح زیرکشت سیبزمینی در کشور رتبه چهارم و از لحاظ میزان تولید رتبه پنجم را در اختیار دارد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به مشکلات تولید محصول سیبزمینی در استان گفت: کاهش منابع آبی، بهویژه پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی و منابع آب چاههای کشاورزی، و همچنین کمبود انبارهای مناسب برای نگهداری و ذخیره محصول تولیدی کشاورزان از عمده مشکلات سیبزمینیکاران استان به شمار میرود.
وی افزود: با اجرای الگوی کشت، جابجایی کشت سیبزمینی به پایاب سدها در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن مدیریت بهتر منابع آب، زمینه تداوم تولید این محصول در استان فراهم شود.