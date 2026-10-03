عضو کمیته علمی کنگره بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و سل گفت: از حدود ۲۶ سال قبل که توانستیم از طریق برونکوسکوپی و بدون نیاز به باز کردن قفسه سینه از ضایعه ریه نمونه‌برداری کنیم، برونکوسکوپی به‌تدریج از یک روش محدود و تخصصی به یکی از ابزار‌های اصلی تشخیص بیماری‌های ریوی، به‌خصوص در زمینه سل و ضایعات ریوی، تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اردا کیانی، عضو کمیته علمی کنگره بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و سل، در آستانه برپایی برپایی دوازدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و سل، گفت: روش غیر تهاجمی برونکوسکوپی به پزشکان این امکان را داده است که درمان سرطان‌های ریه، عفونت ها، بیماری‌های التهابی، آسم، خارج کردن جسم خارجی از ریه و...، را بدون جراحی بازکردن قفسه سینه و به صورت سرپایی انجام دهند.

این فوق تخصص ریه افزود: از حدود ۲۶ سال قبل که توانستیم از طریق برونکوسکوپی و بدون نیاز به باز کردن قفسه سینه از ضایعه ریه نمونه‌برداری کنیم، برونکوسکوپی به‌تدریج از یک روش محدود و تخصصی به یکی از ابزار‌های اصلی تشخیص بیماری‌های ریوی، به‌خصوص در زمینه سل و ضایعات ریوی، تبدیل شده است.

کیانی با اشاره به اینکه تکنیک‌های کم‌تهاجمی می‌تواند، مسیر زندگی یک بیمار را تغییر دهند، اظهار داشت: به کمک برونکوسکوپی تاکنون بیماران زیادی از اعمال جراحی سنگین و غیرضروری بی نیاز شده‌اند.

وی ادامه داد: در برخی بیماران که به علت بیماری قلبی، مصرف دارو‌های ضدپلاکت یا شرایط عمومی قادر به تحمل جراحی نیستند، روش برونکوسکوپی، امکان باز کردن راه هوایی و کنترل علائم را بدون انجام عمل جراحی سنگین فراهم می‌کند.

کیانی افزود: همچنین ورود سونوگرافی در حوزه ریه به متخصصان این رشته، به‌خصوص در دوران کووید، نشان داد که چگونه یک ابزار ساده و در دسترس می‌تواند، تصمیم‌گیری بالینی را سریع‌تر و ایمن‌تر کند.

وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات برونکوسکوپی EBUS در حال حاضر تنها به انجام آن در تهران محدود نمی‌شود، گفت: از آنجا که هدف این بود که بیمار برای یک نمونه‌برداری تشخیصی مجبور نباشد، صد‌ها کیلومتر به تهران سفر کند و این خدمت را در شهر و استان خود در دسترس داشته باشد، بخش مهم‌تر کار، آموزش و انتقال این تجربه به سایر دانشگاه‌ها و مراکز کشور بود. به همین منظور روش‌های دیگر برونکوسکوپی مداخله‌ای در مشهد، شیراز، اصفهان، کرمان، تهران، تبریز، اهواز و ساری توسعه پیدا کرد.

دوازدهمین کنگره بین‌المللی بیماری‌های ریه، مراقبت‌های ویژه و سل» به همت مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی دکتر مسیح دانشوری و با حضور بیش از ۳۰۰ سخنران داخلی و خارجی و مشارکت بیش از ۲۰ انجمن علمی ۱۴ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در سالن ابوریحان مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.

در این رویداد علمی، تازه‌ترین دستاورد‌ها و رویکرد‌های نوین در حوزه بیماری‌های ریوی، سل، بیماری‌های عفونی مرتبط با دستگاه تنفسی و مراقبت‌های ویژه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و جمعی از متخصصان، پژوهشگران، اعضای هیات علمی و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی در آن شرکت خواهند داشت.