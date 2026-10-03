به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار برادر احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم و رحمة‌الله

هفته انتظامی، فرصتی برای تکریم مردان و زنانی است که آرامش و امنیت جامعه، مرهون حضور، آمادگی و مجاهدت شبانه‌روزی آنان است. امنیت، تنها نبود تهدید نیست؛ بلکه از مهم‌ترین بستر‌های زندگی آرام، تربیت نسل‌ها، شکوفایی علم و فرهنگ، رونق اقتصاد و استحکام خانواده است. از این منظر، خدمت در مجموعه انتظامی، فراتر از یک وظیفه سازمانی، مشارکت در فراهم آوردن امکان زندگی شایسته برای میلیون‌ها انسان است. اینجانب فرارسیدن این ایام را با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» به جنابعالی، فرماندهان و کارکنان فراجا، سربازان وظیفه و خانواده‌های صبور آنان تبریک عرض می‌کنم و از مجاهدت‌های مخلصانه آنان صمیمانه قدردانی دارم.

در سالی که گذشت، کارکنان انتظامی در عرصه‌های گوناگون امنیتی، انتظامی و اجتماعی، بار دیگر نشان دادند که خدمت به مردم تعطیل‌بردار نیست؛ از مرز‌ها و پاسگاه‌های دورافتاده تا کلانتری‌ها و معابر شهری، از تأمین امنیت جاده‌ها تا مقابله با جرائم سازمان‌یافته، قاچاق، مواد مخدر و جرائم فضای مجازی. هرجا امنیت جامعه نیازمند حضور بوده، مردان و زنانی با اخلاص در میدان خدمت ایستاده‌اند.

بخش مهمی از عظمت این خدمت، در چیز‌هایی است که دیده نمی‌شود. بسیاری از موفقیت‌های پلیس، همان حوادثی هستند که به‌واسطه هوشیاری و اقدام به‌موقع هرگز رخ نمی‌دهند؛ جرمی که پیش از وقوع مهار می‌شود، نزاعی که به حادثه‌ای تلخ تبدیل نمی‌شود، مرزی که در سکوت امن می‌ماند و خانواده‌ای که می‌تواند با آرامش به زندگی خود ادامه دهد. این بخش پنهان خدمت، نیازمند انضباط، دانش، آمادگی مستمر و تحمل دشواری‌هایی است که گاه تنها مأمور و خانواده او از عمق آن آگاه‌اند.

از مرزبان و مأمور پاسگاه تا مأمور راهور، از کارکنان کلانتری تا کارآگاهان و نیرو‌های تخصصی آگاهی و پلیس فتا، هرکدام بخشی از مأموریت بزرگ فراهم کردن امکان زندگی امن برای مردم را بر عهده دارند. در این میان، سربازان وظیفه نیز با پذیرفتن مسئولیت‌های سنگین در دوره جوانی، شایسته دیده‌شدن و تقدیرند.

شهدای فراجا در بلندای این منظومه ایثار ایستاده‌اند. آنان با نثار جان خود از امنیت و استمرار زندگی مردم دفاع کردند؛ از کودکی که باید در امنیت تحصیل کند تا خانواده‌ای که باید آرامش داشته باشد و جامعه‌ای که برای علم، فرهنگ و پیشرفت به امنیت نیازمند است. یاد و نام این شهیدان عزیز را گرامی می‌دارم و در برابر صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا و خانواده کارکنان فراجا ادای احترام می‌کنم.

اقتدار و اخلاق، دو امر جدا از یکدیگر نیستند. اقتدار انتظامی هنگامی پایدار و سرمایه‌آفرین خواهد بود که با قانون‌مداری، عدالت در اجرای قانون، اخلاق حرفه‌ای و تکریم مردم همراه شود. هر اندازه رابطه پلیس و مردم بر پایه خدمت، گفت‌و‌گو، مسئولیت‌پذیری و حل مسئله استوارتر باشد، ظرفیت جامعه برای مشارکت در تولید امنیت افزایش می‌یابد. امنیت پایدار، حاصل هم‌افزایی فراجا با نهاد‌های اجتماعی و فرهنگی و مهم‌تر از همه، مشارکت و آگاهی «ملت مبعوث و کنشگر» است.

فراجای آینده، در کنار اقتدار و آمادگی عملیاتی، به دانش، فناوری، نیروی انسانی تخصصی و رویکرد پیشگیرانه و مسئله‌محور نیازمند است. تعمیق پیوند فراجا با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و حوزوی و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری، باید در خدمت پیشگیری، تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تکریم بیشتر مردم قرار گیرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در چارچوب وظایف خود، تقویت پیوند علم، فرهنگ و امنیت اجتماعی و ارتقای سرمایه انسانی و دانشی فراجا را دنبال خواهد کرد.

در پایان، ضمن گرامیداشت شهدای گرانقدر انتظامی و قدردانی از خانواده‌های آنان، از جنابعالی و همه فرماندهان، کارکنان و سربازان فراجا برای خدمت به مردم و صیانت از نظم و امنیت کشور صمیمانه تشکر می‌کنم و توفیق آنان را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، از خداوند متعال مسئلت دارم.

عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی