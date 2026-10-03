به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در حالی که ناترازی انرژی یکی از چالش‌های اساسی زیرساختی کشور است، مدرسه شهید دهقان در استان یزد با اجرای طرحی پیشرو، نشان داد که بهره‌وری نه یک شعار، بلکه یک فرهنگ اجرایی است. امروز در مراسمی با حضور مسئولان استانی، زنگ بهره‌وری در این مدرسه به صدا درآمد تا مهر تأییدی باشد بر تلاش‌های خستگی‌ناپذیری که این مرکز آموزشی را به «نخستین مدرسه بهره‌ور کشور» تبدیل کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت: در این مدرسه، بهره‌وری از سطح تئوری به کفِ میدانِ عملیات رسیده است. از تعویض کامل سیستم‌های روشنایی با لامپ‌های فوق کم‌مصرف و نوسازی موتور‌های کولر و سیستم‌های سرمایشی گرفته تا بهسازی اساسی موتورخانه و تعویض سیستم‌های گرمایشی، همگی نشان از یک نگاه مهندسی و دقیق به مدیریت هزینه‌ها و منابع دارد.

دهقان افزود: یکی از ویژگی‌های بارز این مدرسه، توجه به معماری پایدار است. دوجداره کردن سقف‌های سالن‌های اجتماعات و نمازخانه، نه تنها از اتلاف انرژی جلوگیری کرده، بلکه دمای محیط را در شرایط اقلیمی کویری یزد بهینه ساخته است. در کنار این اقدام، نصب پنل‌های خورشیدی اکنون مدرسه شهید دهقان را به یک تولیدکننده انرژی پاک تبدیل کرده است.

وی اظهار داشت: همچنین با راه‌اندازی سیستم بازچرخانی آب، نیاز فضای سبز مدرسه به آبِ لوله‌کشی به حداقل رسیده که گامی مهم در حفظ منابع محدود آبی استان است.

این اقدام در راستای سند کلان «یزد پایدار» صورت گرفته است؛ سندی که قصد دارد یزد را به کانون بهره‌وری کشور تبدیل کند.

مدرسه شهید دهقان یزد در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم فعالیت دارد و ۴۵۰ دانش آموز در آن تحصیل می‌کنند.