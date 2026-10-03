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آیین کلنگ زنیِ مجتمع تجاری- تفریحی- خدماتی و اقامتی، در حاشیه دریاچه طبیعیِ شورابیل، با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کلنگزنی پروژه تجاری، تفریحی، خدماتی و اقامتی با سرمایهگذاری ۷ هزار میلیارد تومان شامل هتل پنج ستاره در اردبیل انجام شد.
محمود صفری، شهردار اردبیل،در آیین کلنگزنی پروژه تجاری و تفریحی اردبیل با اشاره به آغاز دوباره عملیات اجرایی این پروژه اظهار کرد: اجرای این طرح پس از چند سال توقف، از سر گرفته شده و میتواند بخشی از ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری شهر را فعال کند.
وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت یک هکتار احداث میشود و زیربنای آن حدود ۸۳ هزار مترمربع است که در ۱۰ طبقه طراحی شده و برای اجرای آن حدود ۷ همت سرمایهگذاری پیشبینی شده است.
شهردار اردبیل با اشاره به سیاست مدیریت شهری برای استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی در شهر اردبیل آغاز شده و تلاش میکنیم با توسعه این طرحها، زمینه افزایش درآمدهای پایدار شهرداری فراهم شود.
صفری با بیان اینکه پروژه تجاری و تفریحی اردبیل از ظرفیتهای مختلفی برخوردار است، گفت: برای این مجموعه بیش از ۸۰۰ واحد پارکینگ در نظر گرفته شده و سه طبقه از آن نیز به احداث هتل پنجستاره اختصاص خواهد یافت.
وی اضافه کرد: ایجاد زیرساختهای اقامتی باکیفیت میتواند در افزایش ماندگاری گردشگران، تقویت صنعت گردشگری و توسعه ظرفیتهای اقتصادی شهر اردبیل نقش داشته باشد.
شهردار اردبیل همچنین از پیشبینی مشوقهای جدید برای سرمایهگذاری در حوزه هتلداری خبر داد و خاطرنشان کرد: برای حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل اجرای پروژههای هتل پنجستاره، بسته حمایتی ویژهای در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، پروانه ساخت این پروژهها از سوی شورای اسلامی شهر بهصورت رایگان صادر خواهد شد.