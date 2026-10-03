به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این طرح در راستای ارتقا سلامت همگانی و ایجاد شور و نشاط برای مردم به خصوص قشر کارگری که مدتی هست در محلات مختلف شهر اصفهان همزمان در سراسر کشور در حال برگزار است.

در این طرح ورزشی مردم در سنین مختلف از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان در ساعت‌های اولیه روز به پایگاه‌های ورزش محلات می‌روند تا روز خودشان را با انرژی شروع کنند.

این طرح که از هفته دولت در سراسر کشور آغاز شده به صورت مستمر تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

گزارشی از علی بهزادیان فر خبرنگار صداوسیمای اصفهان