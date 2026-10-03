

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران از صادرات شش هزار و ۳۷۵ تن کیوی و نارنگی این استان در قالب ۲۹۴ محموله به بازار‌های خارجی خبر داد و گفت:از این میزان، ۱۱۹ محموله مربوط به کیوی با وزن ۲ هزار و ۷۴۲ تن و ۱۷۵ محموله نیز نارنگی به وزن سه هزار و ۶۳۳ تن بوده است.



اسدالله تیموری‌یانسری افزود: ۴۲ محموله به وزن ۹۴۲ تن به هندوستان، ۴۲ محموله به وزن ۹۶۰ تن به ازبکستان و ۳۵ محموله به وزن ۸۳۹ تن نیز به سایر بازار‌های خارجی صادر شده است.

او ادامه داد: در بخش صادرات نارنگی نیز روسیه مقصد اصلی محموله‌های صادراتی بوده و ۱۳۶ محموله به وزن ۲ هزار و ۷۸۸ تن به این کشور و ۳۹ محموله نارنگی به وزن ۸۴۵ تن به دیگر بازار‌های خارجی صادر شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران توسعه بازار‌های صادراتی، افزایش درآمد ارزی، پشتیبانی از تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره تولید تا صادرات را از اهداف این روند عنوان کرد و گفت: استمرار صادرات محصولات باغی می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر تولیدات مازندران در بازار‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فراهم کند.



اسدالله تیموری‌یانسری با اشاره به اهمیت اقتصادی صادرات محصولات باغی، افزود: رونق صادرات کیوی و نارنگی در کنار ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی، می‌تواند به تقویت تولید، اشتغال روستایی، کاهش واسطه‌گری و افزایش درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی کمک کند.