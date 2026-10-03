چراغی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید معاون وزیر میراث فرهنگی از طرح‌های گردشگری این شهرستان، بر رفع فوری موانع مجتمع آبگرم دهلران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «اسدالله چراغی» نماینده مردم حوزه انتخابیه دهلران در مجلس شورای اسلامی، در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر مجتمع آبگرم دهلران، خواستار رفع فوری مشکلات و موانع پیش روی فعالیت این مجموعه شد.

بهروز ندایی، معاون توسعه منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نیز با اشاره به ظرفیت چشمگیر این مجتمع، از ارائه راهکار‌هایی برای رایزنی با سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: با برطرف شدن موانع موجود میان محیط زیست و سرمایه‌گذار، زمینه برای گشایش این مجتمع فراهم خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت‌های این مجموعه می‌تواند زمینه‌ساز تحولی جدی در حوزه گردشگری استان ایلام باشد و با رفع موانع، انقلابی در گردشگری استان ایلام رقم خواهد خورد.

فرماندار ویژه دهلران نیز در این بازدید خواستار تأمین اعتبار برای مرمت و آسفالت باند دوم مسیر دسترسی به مجتمع آبگرم شد و با اشاره به استقبال مردم از فضای پیرامونی این مجتمع، احداث سکو‌های استراحت و نصب برج‌های نوری برای تأمین روشنایی محوطه را از دیگر نیاز‌های این مجموعه عنوان کرد.

معاون توسعه منابع وزیر میراث فرهنگی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی دهلران و شناسایی ۶۰۰ اثر تاریخی در این شهرستان، از تلاش برای ثبت جهانی ظرفیت‌های تاریخی دهلران در فهرست آثار جهانی یونسکو خبر داد.

هم‌زمان با سفر معاون وزیر میراث فرهنگی به دهلران، یک واحد کافه‌رستوران سنتی با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان و مشارکت بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید. این طرح زمینه اشتغال مستقیم ۸ نفر را فراهم کرده است.

در ادامه این سفر، مشکلات بقاع متبرکه امامزادگان شهرستان دهلران نیز در دیدار معاون وزیر با هیئت‌های امنا و متولیان این بقاع بررسی و درباره راهکار‌های رفع مسائل و تقویت زیرساخت‌های این اماکن گفت‌و‌گو شد.