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رئیس سازمان امور دانشجویان از واسپاری ارزیابی سالانه دانشگاههای جهان به مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و تشکیل «کمیته تخصصی ارزشیابی» خبر داد و بر نقش کلیدی اداره هدایت تحصیلی در سوق دادن متقاضیان به سمت رشتههای راهبردی و بینرشتهای تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سعید حبیبا, معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، در ابتدای دویست و هشتاد و ششمین نشست شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشور ضمن اشاره به وقفه ایجاد شده در برگزاری جلسات این شورا بهدلیل اولویتهای اجرایی و ماموریتهای محوله، بر اهمیت استمرار و نظمبخشی به نشستهای تخصصی شورای ارزشیابی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در این نشست، مصوبات راهبردی و مهمی در جهت بهبود فرایند ارزشیابی مدارک تحصیلی اتخاذ شد.
وی با اشاره به مصوبه نخست شورا مبنی بر بهروزرسانی فرایند ارزیابی دانشگاههای خارجی، افزود: با هدف اتقان بیشتر و رفع هرگونه شائبه، سازمان امور دانشجویان تفاهمنامهای با موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (isc) منعقد کرده است. بر این اساس، مقرر شد ارزیابی سالانه دانشگاههای جهان با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی این موسسه انجام و نتایج آن در سامانه سازمان امور دانشجویان جهت بهرهبرداری متقاضیان قرار گیرد.
حبیبا با تاکید بر ضرورت انتخاب آگاهانه دانشگاهها بوسیله داوطلبان، تصریح کرد: دانشجویان باید با بررسی دقیق فهرستهای منتشر شده در سامانه، نسبت به اعتبار دانشگاههای مقصد اطمینان حاصل کنند تا پس از فراغت از تحصیل، مدارک آنان با چالشهای ارزشیابی مواجه نشود.
رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که مبنای ما برای ارزشیابی مدارک، وضعیت اعتبار دانشگاه در سال ورود دانشجو به آن دانشگاه است و چنانچه رتبه یک دانشگاه در سالهای آتی تغییر کند، خللی در اعتبار مدارک دانشآموختگانی که در زمان اعتبار آن دانشگاه تحصیل کردهاند، ایجاد نخواهد شد.
معاون وزیر علوم در ادامه به مصوبه دوم این نشست اشاره کرد و گفت: بهمنظور افزایش سرعت و دقت در تصمیمگیریها، مقرر شد (کمیته تخصصی ارزشیابی) تشکیل شود تا پیش از طرح موضوعات در صحن اصلی شورا، بررسیهای کارشناسی و تحقیقاتی لازم توسط این کمیته انجام پذیرد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت نقش اداره هدایت تحصیلی در سازمان امور دانشجویان، خاطرنشان کرد: این اداره آماده ارائه مشاوره به داوطلبانی است که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند، توصیه اکید ما به متقاضیان این است که پیش از اقدام به مهاجرت تحصیلی، برای کسب اطلاعات جامع درباره رشتهها، بازار کار و وضعیت اعتباری دانشگاهها، به این اداره مراجعه کنند تا با نگاهی دقیق و آیندهنگرانه مسیر تحصیلی خود را انتخاب نمایند.