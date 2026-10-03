به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه و دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود و دستور کار جلسات این کمیسیون به شرح ذیل است.

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح قانون کسب و کار‌های اجتماعی

همچنین ادامه رسیدگی به طرح انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکت‌ها و کارخانجات به شهر محل استقرار با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه رسیدگی به لایحه مستثنا نمودن معاملات دستگاه‌های اجرایی که از منابع مالی بین‌المللی استفاده می‌نمایند از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در دستور کار کمیسیون است.

دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخگویی به سوالات: جناب آقای نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب (۲فقره) ۲- جناب آقای مهدی طغیانی نماینده اصفهان ۳- جناب آقای جلیل مختار نماینده آبادان ۴ - جناب آقای حسین صمصامی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر۵- جناب آقای علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر ۶- جناب آقای سید جلیل میرمحمدی نماینده تفت و میبد ۷- جناب آقای محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست (۲فقره) ۸- جناب آقای مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر۹- جناب آقای احمد مرادی نماینده بندرعباس ۱۰- جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و جناب آقای محمد کعب عمیر نماینده شوش از دیگر برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس است.