به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرابیان، معاون بازرسی و نظارت تعزیرات حکومتی کشور، در سفر به شهرکرد گفت: این قرارگاه‌ها در سطح استان‌ها، با ریاست استاندار و دبیرخانه مدیریت کل تعزیرات حکومتی فعالیت خواهند کرد.

وی با تبیین اهداف این ساختار جدید افزود: هدف اصلی از تشکیل این قرارگاه‌ها، شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف در زنجیره تأمین و توزیع کالا است. این ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده است که با بررسی مستمر، کاستی‌های موجود در بازار شناسایی و از طریق بازرسی‌های هدفمند، از بروز هرگونه تخلف یا اختلال در عرضه کالا جلوگیری شود.