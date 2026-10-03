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در راستای ساماندهی نظارت بر بازار ، ستاد تنظیم بازار کشور «قرارگاههای اقتصادی» را در سراسر کشور تشکیل داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرابیان، معاون بازرسی و نظارت تعزیرات حکومتی کشور، در سفر به شهرکرد گفت: این قرارگاهها در سطح استانها، با ریاست استاندار و دبیرخانه مدیریت کل تعزیرات حکومتی فعالیت خواهند کرد.
وی با تبیین اهداف این ساختار جدید افزود: هدف اصلی از تشکیل این قرارگاهها، شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف در زنجیره تأمین و توزیع کالا است. این ساختار بهگونهای طراحی شده است که با بررسی مستمر، کاستیهای موجود در بازار شناسایی و از طریق بازرسیهای هدفمند، از بروز هرگونه تخلف یا اختلال در عرضه کالا جلوگیری شود.