مرکز روزانه سالمندی مهریز با زیربنای ۲۵۰ مترمربع و اعتباری بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، با مشارکت خیران احداث می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرعامل آسایشگاه سالمندان مهریز در نشست خبری با خبرنگاران مهریز با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان در کشور،گفت:مرکز روزانه سالمندی مهریز با زیربنای ۲۵۰ مترمربع و اعتباری بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، با مشارکت خیران احداث می‌شود. احمد ابویی افزود: آغاز عملیات احداث این مرکز هفته آینده آغاز می‌شود و با توسعه مراکز روزانه، زمینه ارائه خدمات حمایتی، آموزشی و اجتماعی به سالمندان در کنار خانواده و جامعه فراهم خواهد شد.

احمد ابویی خاطر نشان کرد: سالمندی لزوماً به معنای ناتوانی و ازکارافتادگی نیست و حدود ۸۰ درصد سالمندان کشور به صورت مستقل در جامعه زندگی می‌کنند؛ از این رو، توسعه مراکز روزانه می‌تواند نقش مهمی در حفظ ارتباط سالمندان با خانواده و جامعه داشته باشد.

وی با بیان اینکه سهم سالمندان از جمعیت کشور روندی افزایشی دارد، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود درمدت دو دهه آینده جمعیت سالمندان به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت کشور برسد و این تغییر جمعیتی، ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و خدمات متناسب با نیاز‌های سالمندان را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل آسایشگاه سالمندان مهریز یکی از برنامه‌های این مجموعه را ایجاد فضای مشترک میان کودکان و سالمندان عنوان کرد و گفت: در صورت همکاری آموزش و پرورش، امکان ایجاد مهدکودک در کنار مجموعه سالمندان وجود دارد تا زمینه تعامل بیشتر دو نسل و آشنایی کودکان با مفهوم سالمندی، احترام به سالمندان و مشارکت اجتماعی آنان فراهم شود.

ابویی همچنین آموزش سواد دیجیتال را از نیاز‌های مهم سالمندان دانست و افزود: کاهش فاصله دیجیتال میان سالمندان و جامعه، نیازمند آموزش و فراهم کردن بستر استفاده آنان از فناوری‌های نوین است تا سالمندان بتوانند ارتباط و حضور فعال‌تری در جامعه داشته باشند.

وی تأکید کرد: هدف از راه‌اندازی و توسعه مراکز روزانه سالمندی، ارائه خدمات حمایتی، آموزشی و اجتماعی به سالمندان در محیطی اجتماعی و در عین حال حفظ پیوند آنان با خانواده و جامعه است.