پیشبینی برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه در خراسان جنوبی
پیشبینی میشود امسال حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه در خراسان جنوبی برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، این روزها زرشکزارهای سرخگون خراسان جنوبی بویژه شهرستان زیرکوه گردشگران را به تماشای بهشتی در دل کویر فرا میخوانند؛ بهشتی که در خزان، شکوفاتر از هر بهاری است.
پیشبینی برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه در خراسان جنوبی پیشبینی برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه در خراسان جنوبی پیشبینی برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه در خراسان جنوبی پیشبینی برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه در خراسان جنوبی پیشبینی برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه در خراسان جنوبی پیشبینی برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه در خراسان جنوبی پیشبینی برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه در خراسان جنوبی