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فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری عامل حمله با سلاح سرد به یکی از روحانیان در کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد و گفت: متهم ۳۹ ساله دارای سابقه اعتیاد به مواد مخدر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشنقلب با اشاره به اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر اینکه فردی ناشناس با ضربات سلاح سرد یکی از روحانیان را در حوزه استحفاظی پاسگاه خشتمسجد شهرستان رشت مجروح کرد، گفت: بلافاصله شناسایی و دستگیری ضارب بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با اشاره به سرعت عمل و اقدامات فنی و تخصصی مأموران انتظامی افزود: با پیگیریهای مستمر پلیسی، متهم متواری در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه متهم مردی ۳۹ ساله و دارای سابقه اعتیاد به مواد مخدر است، گفت: متهم در تحقیقات اولیه به مصرف مواد مخدر و نداشتن تعادل روحی هنگام ارتکاب جرم اعتراف کرده و تحقیقات تکمیلی برای بررسی دقیق علت و انگیزه اصلی وی همچنان در دست بررسی است.