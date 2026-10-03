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معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره «دستینه؛ بازی و کشف اصفهک» با شعار «روایت کودکانه از یک روستای جهانی» در روستای جهانی اصفهک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت برگزاری برنامههای خلاقانه در روستاهای ثبتشده در فهرست جهانی گفت: رویکرد ادارهکل، حرکت از گردشگری صرفاً تماشاگرانه به سمت گردشگری تجربهمحور است و در این مسیر، استفاده از ظرفیت کودکان و جامعه محلی میتواند به خلق تجربهای متفاوت برای گردشگران منجر شود.
عرب افزود: برگزاری جشنواره «دستینه» در اصفهک با همکاری گروههای تخصصی «ایوارآرک» و «سهگوشه»، نمونهای از همافزایی دانش تخصصی معماری، ظرفیتهای فرهنگی و سرمایه اجتماعی جامعه محلی است.
به گفته عرب هدف این است که روستاهای جهانی تنها به عنوان مقصدی برای بازدید گردشگران شناخته نشوند، بلکه به عنوان کانونهایی زنده و پویا برای تجربه زندگی اصیل، فرهنگ بومی و میراث ملموس و ناملموس مورد توجه قرار گیرند.
عرب با اشاره به اهداف اصلی جشنواره «دستینه» گفت: این رویداد سه محور اساسی را دنبال میکند؛ نخست، ظرفیتسازی محلی از طریق مشارکت دادن کودکان و نوجوانان روستا در شناخت و پاسداشت میراث خود؛ دوم، استفاده از ابزار هنر و بازی برای ایجاد و ارتقای تجربه گردشگری در مقصد؛ و سوم، تربیت نسل جدیدی از میزبانان محلی که در کنار مهارتهای میزبانی، راوی داستانها، خاطرات و فرهنگ بومی خود باشند.
جشنواره «دستینه؛ بازی و کشف اصفهک» از هشتم تا دهم مهرماه در روستای جهانی اصفهک شهرستان طبس برگزار شد و کودکان در قالب بازی، هنر و فعالیتهای خلاقانه، روایت خود را از این روستای تاریخی و جهانی شکل میدهند.