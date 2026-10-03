به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تصادف دو دستگاه پراید پیش از پیست چالچالیان شاهرود پنج مصدوم ، تصادف تیبا و کوئیک در سه‌راهی تاش یک کشته و پنج مصدوم ، واژگونی سمند در کیلومتر ۳۴ محور دامغان به شاهرود ۴ مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴۵ محور دامغان به سمنان یک کشته و ۲ مصدوم ، تصادف کامیون و پژوپارس در کیلومتر ۱۶ محور فولاد محله به کیاسر ۶ مصدوم ، تصادف تراکتور با موتورسیکلت و عابرین در روستای حسین آباد کرد‌ها ۴ مصدوم ، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۴۵ محور شاهرود به میامی یک کشته و یک مصدوم ، واژگونی نیسان در کیلومتر ۴۳ محور شاهرود به آزادشهر یک کشته و ۱۷ مصدوم، تصادف پراید و پژوپارس در کیلومتر ۳۶ محور دامغان به گلوگاه ۳ مصدوم، تصادف پژو پارس و تیبا در کیلومتر ۱۰ محور آرادان به گرمسار ۳ مصدوم، تصادف دنا و کامیون در کیلومتر ۷۲ محور دامغان به سمنان ۸ مصدوم، انحراف از جاده پژو پارس و برخورد با نیو جرسی کیلومتر ۲۹ محور شریف آباد به ایوانکی یک مصدوم، تصادف تیبا و پراید در کیلومتر ۲ محور ایوانکی به گرمسار یک مصدوم، سقوط پراید از پل در کیلومتر ۱۳ محور گرمسار به آرادان ۲ مصدوم، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۴ محور دامغان به شاهرود ۲ مصدوم، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۲۱ محور شهمیرزاد به فولاد محله ۳ مصدوم و واژگونی سمند سورن در کیلومتر ۲۰ محور میامی به سبزوار ۲ مصدوم برجای گذاشت .