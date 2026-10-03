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شاخص کیفی هوا در شهرستان آبادان در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز شنبه یازدهم مهر شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان ۱۴۰، اندیمشک ۱۳۹ دزفول ۱۳۶، هفتکل ۱۳۵، اندیکا ۱۳۳، شوشتر ۱۲۷ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس و وضع نارنجی است.
در این مدت شاخص کیفی هوا در شهر اهواز ۲۱۳ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم و بنفش رسید و این میزان در شهر گتوند ۱۶۰ و ملاثانی ۱۵۶ میکروگرم بر متر مکعب رسید که نشان دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروههای سنی (قرمز) میباشد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، براساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.