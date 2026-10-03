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سازمان سنجش آموزش کشور شرایط استفاده از سهمیه فرزندان شهدا و ایثارگران در آزمون سراسری را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ جمالی، معاون فنی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فرزندان شهدا و ایثارگران مشمول سهمیههای ۲۵ و ۵ درصد، برای اعمال سهمیه خود نیازی به مراجعه مجدد و دریافت فرم از شهرداری یا بنیاد مسکن ندارند و سهمیه آنها در آزمون لحاظ میشود.
به گفته جمالی، داوطلبانی که مشمول سهمیه ایثارگری نیستند، اما شرایط استفاده از سهمیه جدید را دارند، باید برای دریافت تأییدیه به مراجع تعیینشده در شهر محل سکونت خود مراجعه کنند.
معاون فنی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تعداد افرادی که از این سهمیه استفاده میکنند، محدودیتی ندارد؛ اما شرایط استفاده از آن مانند سهمیه ایثارگران ۵ درصد است؛ بنابراین اگر داوطلب با این سهمیه در دوره روزانه پذیرفته شود، صرفنظر از اینکه در دانشگاه ثبتنام کند یا نکند، امکان استفاده مجدد از سهمیه را در سال بعد نخواهد داشت.
داوطلبانی که محل سکونتشان در جنگ بازسازی یا مقاومسازی شده، مشمول سهمیه میشوند. این دسته از داوطلبان در تهران، شیراز، کرج، اهواز، تبریز و اصفهان باید به شهرداری و در سایر مناطق به بنیاد مسکن مراجعه کنند.