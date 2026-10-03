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بیش از ۳ هزار نفر از اهالی پنج روستای تکاب از خدمات پزشکی رایگان برخوردار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: با حضور و استقرار گروههای جهادی پزشکی در روستاهای آرپاچای، آق اطاق، جداقیه، عربشاه و چهار طاق تکاب خدمات پزشکی و دارویی رایگان ارائه شد.
سرهنگ صیاد کرامتی افزود: تیمی متشکل از پزشک عمومی، دندانپزشک، مامایی، کارشناس بیماریها، کارشناس تغذیه، روانشناس در قالب گروه جهادی در روستاهای هدف مستقر و به ارائه خدمات رایگان به اهالی پرداختند و در کنار آن داروی مورد نیاز بیماران نیز رایگان ارائه شد.
وی گفت: با استقرار گروه جهادی پزشکی در روستاهای هدف، جمعیت بیش از ۳ هزار نفری این روستاها از امکانات رایگان بهداشتی و درمانی برخوردار شدند.