پخش زنده
امروز: -
سخنگوی تعزیرات حکومتی در سفر به شهرکرد گفت: پیگیری مطالبات شهروندان در اولویت اصلی رسیدگیهای این سازمان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، یاسر رایگانی با اشاره به بررسی دقیق پروندههای حوزه «آرد و نان» که از مطالبات جدی هموطنان است، گفت: در شش ماه گذشته، ۲۷ هزار پرونده در این حوزه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: از این تعداد، ۲۲ هزار پرونده مستقیماً مربوط به تخلفات گرانفروشی بوده است.
رایگانی گفت: برای بازدارندگی از این نوع تخلفات، مجموع جریمههای اعمال شده در این بخش به رقم بسیار بالای ۱۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشاندهنده برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی است.
رایگانی همچنین از رشد چشمگیر فعالیتهای رسیدگی به پروندهها خبر داد و گفت: در مجموع، طی شش ماه گذشته ۳۰۰ هزار پرونده در سطح استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است. این آمار نشاندهنده رشد ۳۰ درصدی فعالیتهای اجرایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است که حاکی از افزایش نظارت و پاسخگویی به شکایات مردمی است.