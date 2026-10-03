مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به تداوم تأمین محصولات آرایشی، بهداشتی و سلولزی در شرایط جنگی گفت: حفظ جریان تأمین در چنین شرایطی، یکی از نشانه‌های ظرفیت و آمادگی صنعت برای مواجهه با شرایط دشوار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود آل‌بویه در جلسه هماهنگی هشتمین همایش و نمایشگاه محصولات آرایشی و بهداشتی ایران‌کازمتیکا که با حضور شورای برگزاری در سازمان غذا و دارو برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه در این برهه، صرفاً یک رویداد تخصصی نیست، بلکه می‌تواند تصویری از استمرار فعالیت اقتصادی، تولیدی و صنعتی کشور و ظرفیت آن برای عبور از شرایط دشوار ارائه کند.

وی افزود: یکی از نکات مهمی که باید از تجربه شرایط جنگی اخیر مورد توجه قرار گیرد، استمرار تأمین محصولات مورد نیاز مردم است؛ به‌ویژه در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی و سلولزی که همزمان با افزایش استفاده از این محصولات، زنجیره تأمین با اختلال قابل توجهی مواجه نشد و نیاز بازار به شکل مستمر تأمین شد.

آل‌بویه ادامه داد: این تجربه نشان داد که صنعت آرایشی و بهداشتی و بخش‌های مرتبط با آن از ظرفیت مناسبی برای حفظ تولید و تأمین نیاز بازار برخوردارند و باید از این ظرفیت برای تقویت زیرساخت‌های تولید و تأمین در آینده استفاده کرد.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: تداوم فعالیت صنعت تنها به تولید محصول نهایی وابسته نیست و تمامی حلقه‌های زنجیره، از تأمین مواد اولیه و مواد شیمیایی و بسته‌بندی تا تولید، توزیع و عرضه، باید در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط جنگ و بحران نشان داد که برخورداری از زنجیره تأمین پایدار و ظرفیت‌های داخلی، نقش مهمی در حفظ جریان تولید و دسترسی مردم به کالا‌های مورد نیاز دارد و تقویت ارتباط میان بخش‌های مختلف صنعت می‌تواند آمادگی کشور را برای مواجهه با شرایط غیرعادی افزایش دهد.

آل‌بویه با اشاره به ظرفیت اقتصادی صنعت آرایشی و بهداشتی گفت: این صنعت علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ظرفیت قابل توجهی در زمینه تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، توسعه دانش فنی و صادرات دارد و ضروری است این ظرفیت‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد سازمان غذا و دارو، حمایت از توسعه تولید و تقویت زیرساخت‌های صنعت در کنار صیانت از سلامت مردم و رعایت الزامات کیفی و ایمنی است و تحقق این هدف نیازمند همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و فعالان صنعت خواهد بود. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده ایران (ایران‌کازمتیکا) طی روز‌های ۲۲ تا ۲۴ مهر در مرکز نمایشگاهی ایران‌مال برگزار می‌شود.