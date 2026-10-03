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آموزشگاه ۱۲ کلاسه دخترانه با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار بوشهر در نقل تقی شهرستان عسلویه به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، با حضور علی نیکزاد نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، ارسلان زارع استاندار بوشهر، حجتالاسلام موسی احمدی نماینده مردم شهرستانهای جنوبی استان در مجلس، خانمحمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، آموزشگاه دخترانه ۱۲ کلاسه دوره اول متوسطهامکلثوم (س) در شهر نقل تقی شهرستان عسلویه به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در حاشیه بهرهبرداری از این مدرسه، با اشاره به جزئیات طرح اظهار کرد: آموزشگاه دخترانهامکلثوم (س) با زیربنایی به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع و برخورداری از ۱۲ کلاس درس، با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان ساخته شده است.
ابراهیم احمدی با بیان اینکه اعتبار این طرح از محل مشارکت اعتبارات استانی، ملی و مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت ایران تأمین شده است، افزود: با بهرهبرداری از این فضای آموزشی پیشرفته، گام مؤثری در کاهش کمبود فضاهای آموزشی در این منطقه برداشته شد.
احمدی با اشاره به شاخصهای آموزشی استان گفت: در حال حاضر سرانه فضای آموزشی شهرستان عسلویه به ۷.۲ مترمربع به ازای هر دانشآموز رسیده که نشاندهنده تلاش برای بهبود وضعیت زیرساختهای تحصیلی در این قطب صنعتی است.
گفتنی است، سفر نایبرئیس مجلس شورای اسلامی به استان بوشهر با هدف پیگیری نهضت عدالت آموزشی و بررسی وضعیت طرحهای عمرانی در شهرستانهای جنوبی استان صورت گرفته است.