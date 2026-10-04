از پیروزی انقلاب اسلامی و طوفان حوادثی که به راه افتاد تا روز‌های سخت هشت سال دفاع مقدس حضور مردم در میدان یک اتفاق نبود بلکه یک تعهد برای پایداری از ایران بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امروز هم این حضور هویت ملت است که بیش از هفت ماه است بودن را در عمل ثابت کرده‌اند.

در رزمایش جان فدا هم مردم بار دیگر مسئولیت، اراده و آمادگی خود را برای دفاع از میهن اسلامی نشان دادند.

این حضور پیوند قدرت و معنویت است و مردم ثابت کردند استقلال و آزادی از مسیر تعهد می‌گذرد.

مردم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نشان دادند در بربر دشمن سکوت نمی‌کنند و این هویت ملتی است که می‌دانند بودن یعنی باقی ماندند.