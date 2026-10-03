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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباسآباد از آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل دریا در منطقه کلارآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری عباسآباد از آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل دریا در منطقه کلارآباد خبر داد و گفت: صیانت از اراضی ساحلی در دستور کار قرار گرفت و آزاد شد.
حامد رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفاظت از عرصههای ملی و صیانت از حریم قانونی ساحل، حریم ۶۰ متری ساحل دریا در منطقه کلارآباد با اجرای دستور مقام قضایی آزاد شد.
وی افزود: این طرح با حضور نماینده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نیروهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباسآباد، عوامل انتظامی، نیروهای منابع طبیعی کلارآباد و نمایندگان شهرداری کلارآباد انجام شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباسآباد با تأکید بر اهمیت حفاظت از نوار ساحلی بیان کرد: سواحل از سرمایههای طبیعی و عمومی کشور محسوب میشوند و حفاظت از این عرصهها نیازمند نظارت مستمر و همکاری دستگاههای مسئول است.
رضایی ادامه داد: منابع طبیعی در چارچوب وظایف قانونی خود، هرگونه تعرض، تصرف، تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز در عرصههای ملی و ساحلی را پیگیری خواهد کرد و با متخلفان مطابق قانون برخورد میشود.
وی همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و شهرداری کلارآباد را در اجرای این عملیات مؤثر دانست و گفت: حفاظت از نوار ساحلی تنها وظیفه یک دستگاه نیست و استمرار همکاری میان مجموعههای مسئول میتواند از تعرضهای احتمالی به اراضی ساحلی جلوگیری کند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباسآباد تاکید کرد: حفظ حریم ساحل به عنوان بخشی از حقوق عمومی، از اولویتهای منابع طبیعی است و اقدامات نظارتی و قانونی برای صیانت از این عرصهها ادامه خواهد داشت.