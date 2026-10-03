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موفقیت در اجرای عملیات «وعده صادق ۲»، افزون بر نمایش توانمندی نظامی ایران در سطح جهانی، به تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، موفقیت در اجرای عملیات «وعده صادق ۲»، افزون بر نمایش توانمندی نظامی ایران در سطح جهانی، به تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی منجر شده است.
این عملیات که با هدف پاسخ به اقدامات دشمن و تحکیم بازدارندگی انجام شد، بازتاب گستردهای در میان گروههای مختلف مردمی داشته و اراده ملی را برای ایستادگی در برابر تهدیدها تقویت کرده است.
مردئم شیراز در تجمعات شبانه با اشاره به نقش راهبردی فرماندهان ارشد نظامی از جمله سرداران باقری، سلامی، حاجیزاده و غیبپرور در طراحی و اجرای این عملیات، تأکید کردند که اقدام قاطع نیروهای مسلح، پیامی آشکار به دشمنان داخلی و خارجی مبنی بر تغییر معادلات قدرت و تحمیل هزینههای سنگین به متجاوزان است.
مردم شیراز گفتند: ملتهای آزادیخواه جهان با مشاهده این اقتدار، بیش از پیش در کنار ملت ایران قرار گرفتهاند.
تداوم این وحدت و همراهی مردم با نظام، عامل اصلی خنثیسازی فشارها و تأمین امنیت پایدار کشور محسوب میشود که همچون سدی مستحکم در برابر تهدیدهای پیش رو عمل میکند.