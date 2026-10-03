وزیر آموزش و پرورش در گفت وگوی تلفنی با فرزند محمود نجفی؛ معلم شهید شهرستان لامرد، تولد او را تبریک گفت و برای وی آرزوی سلامتی، موفقیت و آینده‌ای روشن کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در تماس تلفنی با «امیرحسام» فرزند محمود نجفی؛ معلم شهید شهرستان لامرد، ضمن تبریک تولد او، برای وی آرزوی سلامتی، موفقیت و آینده‌ای روشن کرد و با ابراز محبت، از دلتنگی خود برای دیدار با وی گفت.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره معلم شهید، وی را الگویی برای همگان دانست و بر ارزشمندی یاد و نام این شهید تأکید کرد.

کاظمی با تشویق امیرحسام به ادامه تحصیل و تلاش برای کسب علم، ابراز امیدواری کرد که وی با موفقیت در مسیر تحصیل، راه پدر شهیدش را ادامه دهد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه از برنامه خود برای سفر به لامرد و دیدار حضوری با امیرحسام و خانواده‌اش خبر داد و تأکید کرد: پیگیری امور مربوط به آنان را ادامه خواهد داد.

این تماس تلفنی در فضایی صمیمانه و سرشار از محبت انجام شد و وزیر آموزش و پرورش در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای امیرحسام، بر حمایت و همراهی خود با این خانواده تأکید کرد.