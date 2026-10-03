مدیر آبفای باقرآباد و قرچک از کشف و قطع ۵ رشته انشعاب غیرمجاز خانگی در جریان گشت‌های شبانه‌روزی نیروهای حفاظت از تأسیسات آبرسانی در روستاهای باقرآباد خبر داد.

خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی حمزه‌ای، مدیر آب‌وفای باقرآباد و قرچک اظهار داشت: این انشعاب‌های غیرمجاز با سایز ۲۰ میلی‌متر باعث تلفات بی‌رویه و غیرقانونی آب می‌شدند که در پی شناسایی، قطع شدند. به گزارشمرتضی حمزه‌ای، مدیر آب‌وفای باقرآباد و قرچک اظهار داشت: این انشعاب‌های غیرمجاز با سایز ۲۰ میلی‌متر باعث تلفات بی‌رویه و غیرقانونی آب می‌شدند که در پی شناسایی، قطع شدند.

وی افزود: در راستای ساماندهی شبکه توزیع و مقابله با برداشت‌های غیرقانونی، اقدامات قانونی لازم در حق متخلفان صورت خواهد گرفت.

همچنین از شهروندان درخواست شد تا موارد مشاهده شده از انشعابات غیرمجاز را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ آب‌فا اطلاع‌رسانی کنند.