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سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر سیریک طی نیمه نخست امسال با جهش ۲۵۰ درصدی همراه شد و ترانزیت خودرو از این بندر ساحلی از مرز ۱۰ هزار دستگاه عبور کرد. هماکنون ۱۰ شرکت کشتیرانی در بندر سیریک فعال هستند و طرحهای زیرساختی و سرمایهگذاری آن به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا محمدحسینی تختی در تشریح کارنامه ۶ ماهه نخست سال جاری بندر سیریک اظهار داشت: با تکیه بر توان عملیاتی نیروهای بندری و همافزایی با سرمایهگذاران بخش خصوصی، حجم عملیات تخلیه و بارگیری کالا در این بندر نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۵۰ درصد رشد داشته است.
عبور ترانزیت خودرو از مرز ۱۰ هزار دستگاه
وی با اشاره به تبدیل شدن بندر سیریک به یکی از مبادی کلیدی ورود و عبور کالاهای تجاری، افزود: با اتخاذ تدابیر عملیاتی، آمار ترانزیت خودرو در این بندر ساحلی از مرز ۱۰ هزار دستگاه عبور کرد که نشاندهنده تثبیت جایگاه لجستیکی سیریک در شبکه تجارت دریایی جنوب کشور است.
محمدحسینی تختی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ شرکت کشتیرانی در زمینه بارگیری، تخلیه و حمل کالا در این بندر فعال هستند که این ترافیک دریایی توان پشتیبانی و جابهجایی بار را به شکل قابل توجهی ارتقا داده است.
پیشرفت ۶۰ درصدی پروژههای سرمایهگذاری و توسعه محوطهها
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تأکید بر شتاب در تکمیل طرحهای زیربنایی گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بندر سیریک هماکنون به ۶۰ درصد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از زیرساختهای کلیدی در دست اقدام، ساخت و آمادهسازی محوطه اختصاصی استقرار خودروهای ترانزیتی به مساحت ۱۳ هزار مترمربع است که با تکمیل آن، فرایند پهلوگیری شناورها و عملیات بارشماری و خروج خودروها شتاب خواهد گرفت. روانسازی تشریفات گمرکی و ارائه خدمات شبانهروزی، چشمانداز توسعه بازرگانی در این بندر را تثبیت کرده است.