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در سال جاری ۴۳۰ هزارهکتار از عرصههای منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در سنوات قبل از محل اعتبارات دولتی و با مشارکت بهره برداران عرصههای مرتعی احیاء و اصلاح شده برای استفاده بهره برداران آزاد شد.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، گفت: این سطح برای مرتعداران ذیحق استان از اول مهر با توجه به تعیین ظرفیت به عمل آمده مورد بهره برداری قرار گرفته است.
کرباسچی افزود: حدود ۳۲۰ هزار واحد دامی متعلق به ۶ هزار و ۴۰۰ خانوار مرتعدار و دامدار روستایی و عشایری، در ۱۱۰ منطقه در سطح استان به مدت ۸۰ تا ۹۰ روز از این مراتع بهره برداری خواهند کرد.
به گفته وی در این مدت، بهره بردارن مکلف به رعایت نکات فنی قید شده در پروانههای موقت صادره هستند.
کرباسچی افزود: با احیای عرصههای مذکور علاوه بر حفاظت خاک، اهداف مربوط به اصلاح و احیا مراتع، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفظ منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود عوامل زیست محیطی محقق شده که این امر سبب افزایش تولید علوفه خشک و همچنین علوفه قابل برداشت به مقدار ۱۸ هزار تُن به ارزش ۵ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال میشود.
کرباسچی افزود: بر اساس بررسیهای کارشناسی، زمان آزادسازی قرق عرصهها از ۲۰ شهریور بر اساس اعلام کتبی اداره کل منابع طبعی و آبخیزداری استان انجام میشود.
وی با اشاره به اهداف مدیریت بر عرصههای احیا شده، افزود: افزایش کمی وکیفی پوشش گیاهی برای رسیدن به پتانسیل تولید و بهره برداری پایدار، مهمترین هدفی است که در اصلاح و احیا مدیریت مرتع دنبال میشود.
کرباسچی گفت: افزایش پوشش گیاهی کمی و کیفی، حفاظت، تقویت و افزایش پایداری خاک، افزایش تولید علوفه و تولیدات وابسته به آن، توقف عوامل تخریب از قبیل فرسایش بادی و آبی در مناطق اجرایی، اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت بهره برداران عرصههای مرتعی، توسعه و تعمیق مبانی تقویت مشارکت همه جانبه مرتعداران در مدیریت مراتع استان، دستیابی به واحدهای بهره برداری مطلوب در عرصههای مرتعی، ارتقاء توان مهارتی، فنی، مدیریتی و مالی مرتعداران، حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره برداری پایدار در تولید علوفه و خدمات اکولوژیکی و زیست محیطی مراتع، بهبود شاخصهای پایداری اکولوژیکی مرتع به ویژه سلامت، ظرفیت، وضعیت مرتع و ایجاد تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مرتع را از مهمترین اهداف کیفی در مدیریت عرصهها عنوان کرد.