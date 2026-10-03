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رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران از کشف ۸ قبضه سلاح، ادوات شکار و صید و دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز در نقاط مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران از کشف ۸ قبضه سلاح، ادوات شکار و صید و لاشه حیاتوحش و دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز در جریان عملیاتهای اخیر مأموران در نقاط مختلف خبر داد.
عباس زارع با اشاره به عملیات اخیر یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: مأموران در شهرستانهای چالوس، آمل، بهشهر، فریدونکنار، جویبار، بابل و کلاردشت با اجرای گشتهای شبانه و میدانی با متخلفان شکار و صید برخورد کردند.
وی افزود: در چالوس یک قبضه سلاح گلولهزنی کالیبر ۲۷۰ دوربیندار و شماری فشنگ و در سرچشمه رودخانه سردآبرود یک دستگاه لانسر کشف شد.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در آمل لاشه یک رأس کل وحشی، یک مورد تاکسیدرمی قوچ وحشی و دو قبضه سلاح شکاری به همراه فشنگ کشف و دو شکارچی دستگیر شدند.
زارع گفت: در میانکاله نیز یک بهله دلیجه، یک قطعه کبوتر، ادوات صید و یک چاله بازگیری کشف و پرندگان پس از پایان عملیات در پناهگاه حیات وحش میانکاله رهاسازی شدند.
وی اضافه کرد: مأموران در فریدونکنار، جویبار، بابل و کلاردشت نیز در مجموع چهار قبضه سلاح شکاری، لاشه پرندگان شکارشده و تعدادی فشنگ و ادوات صید کشف و ضبط کردند.
به گفته وی، پرونده متخلفان دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.