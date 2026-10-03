مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت روان‌آب‌ها، کاهش خطرات ناشی از سیلاب و مقابله با پدیده ال نینو در استان خبر داد.

شناسایی و ساماندهی مسیر رودخانه‌ها و پل‌های استان

شناسایی و ساماندهی مسیر رودخانه‌ها و پل‌های استان

برای مدیریت سیلاب و مقابله با پدیده ال نینو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه فروش گفت: استان اصفهان از حدود سه هزار کیلومتر رودخانه در برخوردار است که تاکنون مطالعات حریم و بستر حدود دو هزار کیلومتر از این رودخانه‌ها تکمیل شده و از سال‌های گذشته تاکنون نیز حدود ۶۰۰ کیلومتر از رودخانه‌ها ساماندهی شده است.

وی افزود: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مکلف شده است بیش از ۵۰ پل شناسایی‌شده در مسیر راه‌ها را که توانایی عبور مناسب روان‌آب‌ها را ندارند، اصلاح و بازسازی کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین به شهرداران استان تأکید شده است نسبت به حفر چاه‌های جذبی، اجرای کانال‌های هدایت آب‌های سطحی، بازگشایی مسیر پل‌ها و رفع موانع موجود در مسیر عبور روان‌آب‌ها اقدام کنند تا امکان ذخیره‌سازی و مدیریت مناسب روان‌آب‌ها فراهم شود.

شیشه فروش همچنین از اختصاص ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد و افزود: این اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری، ایمن‌سازی و رسوب‌زدایی با هدف پیشگیری از ورود سیلاب به دشت‌ها اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری میمه در حوزه مدیریت روان‌آب‌ها گفت: شهرداری میمه با پیش‌بینی حدود ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار، اقدامات پیشگیرانه در برابر پدیده‌های جوی و سیلابی را در دستور کار قرار داده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: با اجرای طرح هدایت آب‌های سطحی، اصلاح بیش از ۳۰ پل متناسب با خروجی مطالعات و لایروبی جوی‌ها کانال‌های آب‌های سطحی از جمله اقدامات انجام‌شده در شهر میمه برای کنترل روان‌آب‌ها و رفع آب‌گرفتگی‌ها بوده است.