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ثبتنام هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه جامعه کارگری و خانوادههای آنان در استان یزد آغاز شد و علاقهمندان تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای حضور در این رویداد قرآنی نامنویسی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از آغاز ثبتنام هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جامعه کارگری و خانوادههای آنان خبر داد.
ابراهیم زینلپور هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج و نهادینهسازی فرهنگ قرآنی، ارتقای سطح معنوی جامعه کار و تلاش و فراهم کردن زمینه حضور کارگران و خانوادههای آنان در فعالیتهای فرهنگی و قرآنی عنوان کرد.
وی افزود: این مسابقات فرصتی برای شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی جامعه کارگری و بهرهگیری بیشتر از آموزههای قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی است و کارگران، همسران و فرزندان آنان میتوانند در رشتههای مختلف این دوره شرکت کنند.
مدیر اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: رشتههای تخصصی این دوره شامل قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم (تفسیر نمونه، جلد هشتم) است.
زینلپور ادامه داد: در بخش رشتههای عمومی نیز علاقهمندان میتوانند در حفظ چهار قل و مفاهیم (تفسیر نمونه، سوره فجر) با یکدیگر به رقابت بپردازند.
وی با اشاره به مهلت ثبتنام اظهار کرد: متقاضیان تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مسابقات به نشانی roshd۱۶.ir/quran۱۴۰۵ مراجعه کنند.
مدیر اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از کارگران و خانوادههای آنان دعوت کرد با حضور در این رویداد قرآنی، در ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش بهرهگیری از معارف قرآن کریم در محیط کار و خانواده مشارکت کنند.