مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تشریح عملکرد ۶ ماهه نخست امسال، از پایداری در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع کشور با وجود کاهش تولید در پارس جنوبی خبر داد و گفت: در بخش صنایع و کسب‌وکار‌های کوچک در ۶ ماهه نخست امسال، حجم گاز تحویلی یک‌میلیارد مترمکعب بیشتر از پارسال در همین بازه زمانی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سعید توکلی افزود: درمورد صنایع عمده، به‌ویژه صنایع فولاد و پتروشیمی، محدودیتی قائل نشدیم؛ هرچند برخی از این صنایع در جریان جنگ تحمیلی سوم، به دلایل مختلف، آسیب دیدند.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط پالایشگاهی کشور پس از حوادث اخیر، این موضوع نشان‌دهنده موفقیت در مدیریت بحران و پایداری شبکه است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به دشواری‌های پیش‌رو در تأمین پایدار گاز کشور پس از حوادث اخیر در میدان گازی پارس جنوبی، بیان کرد: اگر بخواهم عملکرد ۶ ماهه نخست امسال را با مدت مشابه پارسال مقایسه کنم، با وجود اینکه حجم گازی تحویلی به شبکه، حدود ۱۴ درصد کمتر بود، اما سهم گازرسانی به نیروگاه‌ها به‌طور تقریبی در همان سطح حفظ شد. به‌گونه‌ای که امسال ۸۵ درصد و پارسال ۸۶ درصد از نیاز سبد سوخت نیروگاه‌ها با گاز تأمین شد که نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای شبکه گاز کشور در شرایط سخت است.

توکلی تأکید کرد: این ارقام گویای آن است که مجموعه صنعت گاز کشور، با اولویت‌بندی برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها برای جلوگیری از ناترازی برق، تمام توان خود را برای استمرار جریان گاز در بخش‌های تولیدی و صنعتی به کار گرفته است تا چرخ اقتصاد کشور در شرایط دشوار تولید، متوقف نشود.